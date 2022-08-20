نجران 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأطلقَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران - اليوم - البرنامج الدعوي الصيفي "مفاتيح الخير" بمحافظة شرورة.ويشتملُ البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، على الدورة العلمية الثلاثين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، يصاحبها الدورة التأسيسية لمنسوبي المساجد على نظام العقود بجامع الأبوين، وكذلك ندوة نهج السلف، وندوة دور الإمام والخطيب في الفتن والأزمات؛ الموجهة للأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وطلبة العلم بقاعة نهج الرواد، إضافةً إلى إقامة مجموعة من الدروس والكلمات حيث تم مراعاة تغطية جوامع ومساجد محافظة شرورة مع إقامة خطب الجمعة بجوامع المحافظة، إلى جانب البرنامج النسائي بمشاركة الداعيات المختصات الذي يقام بدور تحفيظ القرآن الكريم، وقاعة قصر الخير، وفي عددٍ من مصليات النساء.كما جرى تدشين المسابقة الفكرية الموجهة للشباب والفتيات على كتاب "الغلو، مظاهره، أسبابه، علاجه" لمحمد بن ناصر العريني، وتقديم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بنجران المشرف العام على البرنامج الدكتور عبدالرحمن العصيمي، أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ويأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع؛ لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //22:35ت م0085