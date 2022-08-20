أبها 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واساحتفلت جمعية الثقافة والفنون بأبها بـ"اليوم العالمي للتصوير", الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، حيث نفذت اليوم معرضا للصور الفوتوجرافية بمشاركة 18 من المصورين والمصورات, إضافة إلى منصتين للتصوير الشخصي وحوار مع مصور محترف, وذلك بمجمع الراشد مول بأبها.وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن المعرض والمنصتين كانا عاملا جذب للجمهور للتعريف بـ"اليوم العالمي للتصوير", إضافة لتنفيذ مسيرة تعريفية في أنحاء المجمع, مشيراً إلى أن الاحتفال بالأيام العالمية للفنون على مدار العام أصبح هدفًا رئيسًا للجمعية لمشاركة العالم ونقل التجارب وتبادل الخبرات.// انتهى //22:39ت م0086