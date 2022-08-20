الطائف 22 محرم 1444 هـ الموافق 20 أغسطس 2022 م واسأقام نادي سباقات الخيل مساء اليوم حفله السباقي الـ 27 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وشهدت السباقات تنافساً كبيراً بين الخيل المشاركة، وجاءت الأشواط الرابع والخامس والثامن كأبرز سباقات اليوم إذ حقق جائزة الشوط الرابع على مسافة 1400م الجواد المزرج ابن الفحل دبي دستنيشن للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريب عبدالله بن مشرف وقيادة الخيال عبدالله العوفي ، فيما حقق جائزة الشوط الخامس على مسافة 1400م الجواد صعب الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية لإسطبلات الخالدية، وتدريب سعد بن مطلق وقيادة الخيال عبدالله العوفي، أما الشوط الثامن على مسافة 1600م فكان من نصيب الجواد "لا تجادل" ابن النجم الثاقب لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريب سعود بن رزيق وقيادة الخيال كاميليو أوسوبينا.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي: الفرس " هيلسينكي هايتس" للمالك عاصم الحمد ، الجواد " الصفاح " للمالك عادل الجمعان ، "السيف السعودي " لأسطبل الحسام ، والفرسان " تبتر " و" أحقاق" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز .من جانب آخر يدعو نادي سباقات الخيل الجميع لحضور منافسات الأسبوع القادم وعيش يوم فروسي حافل، والتي ستضم أشواطاً مهمة ومن أبرزها شوط تحدي نادي سباقات الخيل، للخيل العربية الأصيلة.// انتهى//23:00ت م0089