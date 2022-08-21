واشنطن 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة اليوم الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى سقوط ضحايا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان "إن الولايات المتحدة تبقى ثابتة في دعمها للصومال والجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والبناء على مستقبل آمن ومزدهر للشعب الصومالي".وأضاف برايس "نعبر عن تعازينا القلبية الحارة للعائلات التي فقدت أحباءها كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونشيد بقوات الأمن الصومالية".// انتهى //03:46ت م0003