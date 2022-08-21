جدة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العـالم للوزن الثقيـل للملاكمة، عقب فوزه على منافسـة البريطاني أنتوني جوشوا بقرار حكمين من ثلاثة، في لقاء "نزال البحر الأحمـر"، الذي أقيم في مدينة جدة صباح اليوم، بحضـور أكثر من 10 آلاف متفرج في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة، وشـاهده الملايين حول العالم، عبر القنوات الناقلة.ونجح "أوسيك" في الحفاظ على ألقابه WBA Super وIBF وWBO وIBO التي انتزعها في اللقاء الأول، الذي أقيم في سبتمبر من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، كما أضاف أوسيك إلى ألقابه لقبًا إضافيًا وهو لقب Ring Magazine الذي تخلّى عنه الملاكم تايسون فيوري مطلع هذا الأسبوع.وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأميـر عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "فخورون باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثانية، والذي يعدُّ تعزيزاً لأحد أهدافنا، الرامية إلى أن تكون المملكة وجهةً لاحتضان البطولات العالمية، وهو ما يؤكد - ولله الحمد - حجم الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والدعم المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، وهو ما نلمسه في كل مناسبة رياضية تُقام في المملكة".وأضاف: "أباركُ للملاكم أولكسندر أوسيك فوزه بنزال البحر الأحمر، وحظًا أوفر لمنافسه "جوشوا"، فكلاهما قدم أداءً تاريخياً، أمام حضورٍ جماهيري كبير، والشكر على حضورهم في هذه الليلة التي لن تنسى".وانطلق الحدث بعدد من النزالات الثانوية، وسط حضور أكثر من 200 إعلامي، من داخل وخارج المملكة، يحملون 15 جنسية مختلفة، ويمثلون أكثر من 100 قناة وصحيفة وموقع مختصّ برياضة الملاكمة، حيث شهدت النزالات انتصارًا ساحقًا للملاكم السعودي زياد المعيوف على المكسيكي جوزيه ألاتور بالضربة القاضية التقنية في الجولة الأولى، بعد دقيقة وخمس ثوانٍ فقط، كما تمكنت البريطانية من أصول صومالية رملا علي من الفوز على منافستها من جمهورية الدومينيكان كريستال غارسيا.وشهدت النزالات الأخرى فوز البلغاري ترايتشو جورجيف على الملاكم الإماراتي راشد بالحصا، وفوز الأوكراني دانيال لابين على السلوفاكي جوزيف جوركو، وفوز البريطاني بين ويتاكير على الكرواتي بيتار نوسيتش، والأميركي أندرو تابيتي على مواطنه جيمس ويلسون، بعد قرار فريق ويلسون بالانسحاب.وفاز السويدي بادو جاك على الأميركي ريتشارد ريفيرا بقرار حكمين من أصل ثلاثة، كما تمكن الأردني بدر السمرين من الفوز على الأذريبجاني فؤاد تارفيردي بالضربة التقنية القاضية، في الجولة الرابعة والأخيرة، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم.أمّا البريطاني كالوم سميث فحقّق انتصارًا مدويًّا، بعد أن أنهى منافسه الفرنسي ماتيو بودرليك بالضربة القاضية في الجولة الرابعة، ليحصل سميث بذلك على فرصة لخوض نزال على لقب WBC للوزن المتوسط السوبر.وبعد 12 جولة ماراثونية، فاز الكرواتي فيليب هرغوفيتش على الصيني تشانغ زيلي، بقرار جماعي من الحكّام الثلاثة، وكسب فرصة لخوض النزال على لقب IBF للوزن الثقيل.الجدير بالذكر أن استضافة المملكة لهذا النزال، يعد ضمن مستهدفات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاكمة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية لاستمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، بوصفها وجهةً عالميةً لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج.// انتهى //04:00ت م0004