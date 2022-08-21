ينبع 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسشكلت محافظة ينبع اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة ينبع الصحية بعضوية عدد من الأعضاء الفاعلين من الجهات الحكومية والمجتمعية.وأكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أهمية تفعيل دور البرنامج في محافظة ينبع ليواكب رؤية التحول الوطني ويحقق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة الذي يحرص على تفعيل جميع البرامج والمناشط التي تستهدف تنمية المنطقة ومحافظاتها إنسانا ومكانا، مضيفا أن برنامج المدن الصحية أحد البرامج التي تقدمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .وألمح السحيمي إلى أن من أبرز أهداف البرنامج نشر ثقافة جديدة تكرس مفهوم الصحة والتي تنطلق من مراعاة الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال البيت أولا والمدرسة وأماكن العمل ، موضحا أن البرنامج يقوم على العمل الجماعي التطوعي بمشاركة جميع المكونات البشرية من مواطنين و مسئولين حكوميين ومجتمع مدني ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة بمحافظة ينبع نحو تحقيق هذه الأهداف .// انتهى //06:02ت م0009