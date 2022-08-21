ينبع 23 محرم 1444هـ الموافق 21 أغسطس 2022م واسقامت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع التعليم وبالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بتنفيذ عدد من البرامج الصيفية المتنوعة التي استهدفت الطلاب الموهوبين خلال فترة الإجازة الصيفية للعام 1444هـ، حيث تلقوا خلالها العديد من المعارف والخبرات العلمية المتقدمة بهدف تنمية القدرات والمهارات لدى الأبناء في بيئة تربوية علمية حاضنة تنشد تنمية وتحفيز الإبداع وتطرقت لأهم الجوانب الشخصية التي يمكن اكتسابها وتنميتها للمشاركة الفاعلة ضمن الأنشطة البناءة للخبرة والموهبة والإبداع والتميز العلمي.وتأتي هذه البرامج لتعكس اهتمام الهيئة الملكية بينبع بالطلاب من خلال توفير البرامج النوعية والإثرائية والتي تم إنشائها لتشمل تنوّع المواهب والشخصيات والميول لدى الأبناء وينفّذها نخبة من المعلّمين والخبراء الأكفاء.// انتهى //06:12ت م0010