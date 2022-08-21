المدينة المنورة 23 محرم 1444هـ الموافق 21 أغسطس 2022م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة ممثلا في فريق معالم الحبيبة التطوعي فعاليات ملتقى " المُرشد السياحي الصغير " وذلك بالحسن مول بالمدينة المنورة .وتخلل الملتقى الذي استهدف الفئة العمرية من سن ٨ سنوات إلى سن ١٥ سنة ، ورشا تدريبية وفقرات معرفية كتسجيل مقاطع فيديو للأطفال المرشدين السياحيين المشاركين في الملتقى يتحدثون فيها عن المواقع التاريخية بالمنطقة، وكذلك تدريبهم على كيفية البحث والمعرفة عن مواقع الآثار وتاريخها وكيفية الإلقاء ومخاطبة الجمهور، إلى جانب اختيار أفضل فيديو للمشاركين قُدم وفق الشروط والأهداف المراد الوصول إليها .يذكر أن ملتقى " المُرشد السياحي الصغير " الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة المدينة المنورة ، ينتظر مستقبلًا واعداً للمرشد السياحي في السياحة التاريخية والأثرية والطبيعية نظراً لوفرة معالمها الأثرية الممتدة على مراحل تاريخها الزاهر .وفي ختام الملتقى تم تكريم الفائزين الخمس بالمراكز الأولى والمشاركين والمنظمين للملتقى .// انتهى //07:13ت م0012