رفحاء 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساختتمت جمعية ملاذ للتنمية الأسرية بمحافظة رفحاء بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية الأسبوع الماضي برنامج " دور الفتاة في الأسرة والمجتمع "، وأهمية الرسالة التي تؤديها، بمشاركة 1600 مستفيدة.وأوضحت جمعية ملاذ أن البرنامج الذي استمر على مدى شهرين سلّط الضوء على المهارات الشخصية والإسهام في تطورها، وتناول البرنامج العديد من المحاور المتنوعة والفقرات التفاعلية والنقاشاتمثل :" فن كتابة المحتوى والإبداع ، والحوار وقوة التأثير، وتصميم المواقع الشخصية، وهوية الأسرة والتحديات المعاصرة، وبناء فريق عمل ناجح ، والتحديات النفسية للفتاة المعاصرة ، واكتشاف الشخصيات وتحديد المواهب، وأهمية دور الفتاة في الأسرة، وقيمة التطوع والمسؤولية الاجتماعية" وغيرها تحت إشراف أياد وكوادر متخصصة.// انتهى //07:17ت م0014