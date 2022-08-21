نيويورك 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون من حركة الشباب يوم الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وجاء في بيان لفرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة :" يدين الأمين العام بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة مقديشو يوم 19 أغسطس، ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وحكومة وشعب الصومال، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".وأضاف البيان أن الأمين العام يؤكد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب الصومال في كفاحهم ضد الإرهاب ومسيرتهم نحو السلام.// انتهى //07:31ت م0016