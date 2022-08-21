المدينة المنورة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستشهد أسواق المكتبات والقرطاسيات والملابس في المدينة المنورة هذه الأيام إقبالا كبيرا من الأسر مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ لتجهيز الأبناء وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي بجميع تفاصيله من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية .عدسة وكالة الأنباء السعودية وثقت خلال جولتها الميدانية توفر وتنوع المعروضات وتناسبها مع متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات من الحقائب والدفاتر والأقلام والتجاليد والممحاة والمبراة والزي المدرسي ( الملابس والأحذية والمراييل للطالبات لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي ) وغيرها في ظل تنافس المكتبات والمحال التجارية لتقديم أفضل أسعار مناسبة تكون في متناول الجميع من خلال العروض المختلفة التي وضعتها لجذب الطلاب والطالبات التي حرص أصحابها من وقت مبكر جدا في توفير جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بجميع الاحتياجات والمتطلبات الدراسية التي تلقى رواجا في حركة الطلب هذه الأيام، وجلب كل ما هو حديث وجديد ومميز ووضع العروض والتخفيضات الشرائية المناسبة والتفنن في تقديمها لتثير اهتمام الطلاب والطالبات التي تتناسب مع فئاتهم العمرية في كل مرحلة من مراحل التعليم .// انتهى //07:43ت م0017