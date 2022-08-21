إسلام آباد 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية تعرض المناطق الجنوبية من باكستان وخاصة إقليم السند لموجة جديدة من الفيضانات والسيول المميتة.واهتمت باستمرار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع المساعدات على المتضررين والمحتاجين في مناطق مختلفة من باكستان.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد حرص بلاده على تحسين العلاقات مع الهند وحل الخلافات العالقة معها سلمياً عبر الحوار.وأخبرت عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني خلال الأسبوع الماضي، مع اقتراب توصل الحكومة الباكستانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة دعم اقتصادي.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعراب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الإغلاق الإسرائيلي التعسفي لسبع منظمات فلسطينية حقوقية وإنسانية.وتناقلت صحف باكستان في متفرقاتها رصد إندونيسيا أول إصابة بجدري القردة، وسقوط أكثر من عشرة قتلى جراء هجوم استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //09:34ت م0019