الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أمس، بطولات النخبة للرياضات الإلكترونية ضمن موسم الجيمرز، والذي بلغت مجموع جوائزه 15 مليون دولار، ليتنافس فيها أقوى الفرق المحلية والعالمية من مختلف الرياضات الإلكترونية في الرياض.واختتمت سلسلة بطولات النخبة والتي استمرت لمدة ستة أسابيع بمواجهة ببجي موبايل الثانية بمجموع جوائز بلغت مليون دولار أمريكي وبمشاركة 12 من أفضل الفرق عالمياً والتي تجمع بين المتأهلين من بطولة ببجي موبايل الأولى والفرق المدعوة، حيث حقق فريق Vampire Esports التايلندي لقب البطولة بحصوله على 180 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني الفريق البرازيلي Alpha7 Esports بعد حصوله على 174 نقطة، فيما حل الفريق السعودي Team Falcons في المركز الثالث بـ 129 نقطة.وأعرب مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد فيصل بن حمران عن سعادته بالوصول لختام مسيرة بطولات النخبة للرياضات الإلكترونية في موسم الجيمرز حيث أقيمت هذه البطولات العالمية على أرض المملكة وشهدت نجاحات مميزة وحضوراً عالمياً ومنافسات قوية بين الفرق واللاعبين.// انتهى //09:41ت م0020