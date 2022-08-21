عرعر 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واس‎أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1444، ابتداءً من يوم غد ولمدة أسبوع وذلك عبر الموقع الإلكتروني.وتهدف المنح إلى تعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم، و تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وإعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات، واستقطاب الطلاب المميزين علمياً، لتحقيق التنوع الثقافي وإثراء البحث العلمي، وإقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم، وتوثيقها لخدمة الإنسانية، وتعريف طلاب المنح بما تشهده المملكة من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية.// انتهى //09:46ت م0022