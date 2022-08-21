القاهرة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في توفير كل العناصر اللازمة لمشروعات استصلاح الأراضي بالتوازي مع حوكمة الإدارة والتشغيل، بهدف تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى المخططة لتلك المشروعات.وأشارت إلى تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أهمية توحيد المعاملات لتنشيط حركة التجارة وتيسير الاستيراد والتصدير، لافتًا الانتباه إلى إصدار ونشر النسخة الجديدة من "الدليل الجمركي" للتيسير على المستثمرين.وأفادت صحف الأحد أن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، نوّه بموقف جامعة الدول العربية المساند للرئيس الفلسطيني محمود عباس والداعم لخطواته على طريق ترسيخ الحقوق الفلسطينية، وكبح محاولات تذويب القضية المركزية للمنطقة.وتحدثت عن بدء الحوار الوطني الشامل في تشاد، الذي يستمر لمدة 3 أسابيع، بهدف "طي صفحة" المرحلة الانتقالية، والتوصل إلى تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة ستهدد 22 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي بحلول سبتمبر المقبل، في ظل تزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف.ونشرت في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع ضحايا السيول التي تجتاح شمال ووسط وشرق السودان إلى 79 قتيلاً، وكذلك مصرع 8 مدنيين في هجوم إرهابي على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //10:15ت م0026