رام الله - بيت لحم 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 6 فلسطينيين من شمال شرقي مدينة رام الله وجنوب بيت لحم.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين يبلغان من العمر 20 عامًا عند حاجز عسكري على مدخل قرية عين يبرود.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فتية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.// انتهى //10:31ت م0027