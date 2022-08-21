جيزان 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد والدرب وبيش ، فيما تشهد محافظات الحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد وجريان للسيول .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 ليلًا.// انتهى //10:48ت م0028