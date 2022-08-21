عام / الأرصاد : أمطار رعدية على منطقة جازان
الأحد 1444/1/23 هـ الموافق 2022/08/21 م واس
جيزان 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد والدرب وبيش ، فيما تشهد محافظات الحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد وجريان للسيول .
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 ليلًا.
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10:48ت م
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