بكين 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسنما حجم مناولة الحاويات في الموانئ الصينية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة النقل الصينية وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) ارتفاع حجم مناولة الحاويات في الموانئ الصينية بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 168.68 مليون حاوية قياسية مكافئة لعشرين قدمًا, فيما استمر النمو في التوسع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تمت مناولة أكثر من 140 مليون حاوية قياسية مكافئة لعشرين قدمًا في الموانئ الصينية، بزيادة نسبتها 3 في المئة عن العام الماضي.وأوضحت أن حجم مناولة الشحنات في الموانئ تجاوزت 8.92 مليارات طن في الفترة نفسها ، بزيادة 0.1 في المئة عن العام السابق.// انتهى //10:49ت م0030