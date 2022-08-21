القطيف 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية أمس، فعاليات "عسل المانجروف الأول بالشرقية"، الذي أقيم بأحد المجمعات التجارية في محافظة القطيف، حيث بلغ زواره أكثر من 10 آلاف زائر.وهدفت الفعاليات التي استمرت لمدة 5 أيام، إلى التعريف بالطرق الحديثة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، وأمراض وآفات النحل وسبل مكافحتها، ومنتجات النحل، وتعزيز القيمة المضافة، وصناعة وتربية النحل، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة، ومواكبة رؤية 2030.وشارك خلال الفعاليات أكثر من 16 نحالاً ونحالة؛ عُرض فيها أكثر من طن من "عسل المانجروف" المنتج على سواحل القطيف وسيهات وصفوى، وتاروت، حيث جرى اعتماد خلايا الانجستروث الحديثة، حيث صاحب الفعاليات مرسم للأطفال؛ والركن الإرشادي، مع مشاركة عدد من الجهات.// انتهى //10:51ت م0031