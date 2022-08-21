بكين 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسارتفع حجم الشحن بالسكك الحديد في الصين، بنسبة 5.9 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شنخوا) عن بيانات صادرة عن وزارة النقل الصينية أنه جرى نقل أكثر من 2.89 مليار طن من البضائع عبر السكك الحديد الصينية خلال الفترة ما بين شهر يناير إلى شهر يوليو من العام الحالي, مضيفة أن السكك الحديد الصينية عالجت في شهر يوليو 414.33 مليون طن من البضائع، بزيادة 12.3 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.وأوضحت البيانات أنه خلال فترة يناير - يوليو، ارتفع حجم دوران الشحن عبر السكك الحديد الصينية بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.05 تريليون طن كيلومتراً.// انتهى //11:01ت م0033