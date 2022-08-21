تونس 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالتصريحات التي أعقبت تأجيل المحادثات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، حيث أكد مسؤول بالاتحاد أن المنظمة تبقي أيديها مفتوحة للحوار في أي وقت تحدده الحكومة.ونقلت إعلان رئاسة الجمهورية الجزائرية عن تلقي الرئيس عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل التعازي في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض المحافظات الجزائرية، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين .وتطرقت تونس إلى المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، تناولت آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، إضافة إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.وتناولت إعلان مسؤول أمني صومالي عن مقتل 13 شخصًا على الأقل في هجوم شنته عناصر من حركة الشباب الإرهابية على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //11:16ت م0034