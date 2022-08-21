الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستفدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (7) موقع حول المملكة وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة لمدة أربعة أيام وللرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء بمنطقة تبوك في ممشى ومتنزه الأمير فهد بن سلطان لمدة أسبوعين، وبمنطقة نجران في محافظة حبونا تقدم الخدمة للنساء لمدة أسبوع وللرجال لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة بمنطقة عسير في فرع وزارة العدل لمدة يومين، وبمنطقة حائل تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في محافظة موقق لمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //11:38ت م0036