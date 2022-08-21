سكاكا 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسينظم فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف غداً, "برنامج الجوف الشبابي", وذلك في عددٍ من المواقع في مدينة سكاكا.وأوضح مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح أن البرنامج يستهدف جميع فئات وشرائح المجتمع، حيث ستقام فعالياته على مدى أربعة أيام في متنزه قارا الشمالي، وصالة نبراس الشمال، ونادي العروبة.وأضاف المريح أن البرنامج سيقام بالتعاون مع إمارة وأمانة المنطقة، وبمشاركة عددٍ من الرعاة، وستكون فعالياته مختلفة منها الرياضية، والثقافية، والترفيهية، وإقامة معرض مصاحب، ومسرح للطفل.// انتهى //11:41ت م0038