الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسنفّذت صحة الرياض "2325" جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 13-19/ 8/2022م, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الجولات "325" زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة "56" مستشفى خاصاً و "269" مستشفى حكومياً، كما تم تنفيذ "333" زيارة للمراكز الحكومية، و كذلك "1652" زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى "15" زيارة للصيدليات.// انتهى //12:17ت م0041