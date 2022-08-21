الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسوقّعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون المكتبات انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد " فهارس "، مع مكتبة الملك فهد الوطنية ومثل الجانبان في توقيع الاتفاقية، وكيل عمادة شؤون المكتبات الدكتور ماجد بن دخيل الله الحارثي، ومدير عام الفهرس السعودي الموحد عثمان بن محمد الأسمري, بحضور نائب الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية سليمان بن يوسف المسعود.وأكد وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز أن الفهرس السعودي الموحَّد يُعدُّ أحد أهم البرامج في تطوير وخدمة المكتبات ومراكز المعلومات السعودية بمختلف أنواعها، إذْ يقدِّمُ خدماته لكل المستفيدين الأعضاء.من جانبه أوضح نائب أمين عام المكتبة أن انضمام جامعة الملك عبد العزيز يسهم في تنمية نواة قاعدة الفهرس السعودي الموحد بالعديد من العناوين ومصادر المعلومات التي تسهم في دعم الباحثين، وينظر إلى الفهرس السعودي الموحد على أنه عنصر رئيس في برامج البنية التحتية لجميع المكتبات السعودية، وداعم لتحقيق برنامج جودة الحياة في المجتمع، وهو يسهم بشكل خاص في إثراء الجانب العلمي والبحثي والثقافي والاقتصادي للمجتمع السعودي.// انتهى //12:24ت م0044