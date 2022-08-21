الطائف 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأجرت صحة الطائف ممثلة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 998 عملية قسطرة قلبية، و10 عمليات قلب مفتوح, خلال النصف الأول للعام 2022م.وأوضحت أن مركز القلب بالمستشفى يضم العديد من الأطباء المتميزين في أمراض وجراحة القلب, ويتوفر فيه تجهيزات عالية المستوى, حيث يُقدم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لمرضى القلب, وقد أسهم بفضل الله في الحد من تحويل المرضى إلى خارج المحافظة.وأضافت أن مركز القلب يوفر الرعاية الطبية في تخصصات مختلفة منها: عيادات باطنة القلب والأطفال والجراحة القلبية، وعيادات الفحص بالموجات الصوتية، وقياس الجهد وتخطيط القلب, مشيرةً إلى استفادة 8286 مراجعاً من خدمات المركز خلال الفترة نفسها.// انتهى //12:25ت م0045