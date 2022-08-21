عنيزة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسيشارك عدد من الجمعيات الإنسانية والخيرية في موسم عنيزة الدولي للتمور لتقديم خدماتها للزوار، عبر أركان مخصصة لها، بالمقر الرئيسي للفعاليات في المدينة الغذائية.وأبان نائب رئيس الغرفة التجارية بعنيزة نائب المشرف العام على الموسم خالد بن محمد الصيخان أن المشاركة تضمنت ركن لـ"جمعية أبوه لرعاية الايتام" من خلال الإعداد والتنسيق لمسابقتي " النخالون الجدد " ، و" التاجر الصغير "، بالتعاون مع لجنة شباب عنيزة.وتقدم جمعية "سكر للتوعية الصحية بمرض السكري" خدمات الفحص المجاني لقياس السكر لزوار الموسم، إضافة إلى مشاركة "جمعية فائض للمساعدات العينية" بمركبات مبردة ومجهزة لاستقبال تبرعات التمور لنقلها وتوزيعها على مستفيدي الجمعية في اليوم نفسه، و"جمعية هاد للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات" في توزيع عبوات المياه المبردة على المتسوقين داخل ساحات المزاد، و"جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية" لتقديم عدد من المطويات التعريفية بخدماتها المقدمة.يذكر أن موسم عنيزة الدولي للتمور بتنظيم من الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بعنيزة.// انتهى //13:15ت م0058