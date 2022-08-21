الكويت 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 5ر33 نقطة، ما نسبته 44ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 99ر7718 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر223 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 6ر36 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 10052 صفقة نقدية.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 9ر23 نقطة، ليبلغ مستوى 05ر5845 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 41ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر171 مليون سهم، عبر 5678 صفقة نقدية، بقيمة 11 مليون دينار.وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 44ر0 في المئة ما يعادل 06ر38 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 11ر8618 نقطة، جراء تداول 9ر51 مليون سهم، عبر 4374 صفقة، بقيمة 6ر25 مليون دينار.// انتهى //13:19ت م0060