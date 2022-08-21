الدمام 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الأكاديمي الذي استمر لمدة 3 أسابيع، بحضور نائب الأمين العام للاتصال المؤسسي وتطوير الأعمال "موهبة " الدكتور نزيه العثماني والمشرف العام على البرنامج في الجامعة الدكتور محمد الكثيري، ومشاركة 216 طالباً وطالبة.ويهدُف البرنامج إلى تطوير مهارات القيادة والتأثير الاجتماعي والتفكير الإبداعي والابتكار، وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات وصقل شخصياتهم من خلال المهام العبقرية وأوسمة التميز، إلى جانب الفعاليات الإثرائية التي يُشرف عليها نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات العلمية والمهارية، حيث مكّن البرنامج الطلاب والطالبات من تعلم العلوم المتقدمة والمهارات وبناء الخبرات العلمية والعملية وفق منهجيات عالمية.وأوضح الدكتور العثماني أن موهبة احتفت بتنفيذ 55 برنامجاً أكاديمياً في 17 مدينة حول المملكة و10 برامج بحثية وبرنامجين عالميين وبرنامج " الموهوبون العرب" استفاد منها 8500 طالب وطالبة، من خلال البرامج الأكاديمية والبحثية والعالمية التي تُقدّمها مؤسسة الملك عبدالعزيز مع شركائها في كل مناطق المملكة، وما يقدمه الوطن من عطاء مستمر لدعم الموهوبين.من جهته بين الدكتور الكثيري أن البرنامج تضمن 5 مسارات علمية في مجالات علم التشريح ووظائف الأعضاء، والتصميم الهندسي، والعلوم الطبية الحيوية، والطاقة المتجددة، والتشفير وأمن المعلومات.// انتهى //13:47ت م0062