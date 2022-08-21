القاهرة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسيعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا من 16 دولة عربية وأجنبية.وأفاد الأمين العام للاتحاد وسام فتوح في بيان اليوم، بأن الملتقى سيناقش على مدى 3 أيام، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية وتأثير هذه الجرائم على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسُبل الحد منها.وأضاف أن الملتقى سيبحث أيضًا سُبل مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وإمكانيات تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.// انتهى //13:50ت م0063