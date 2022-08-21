طرابلس 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأنقذت السلطات الليبية نحو 300 مهاجر غير شرعي كانوا محتجزين من جانب عصابات وجماعات تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية بجنوب شرقي ليبيا.وأكد مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة الليبية، إبراهيم بالحسن، وفق وكالة الأنباء الليبية، أن السلطات قبضت على 7 أجانب كانوا يُشرفون على أعمال التعذيب، لافتًا النظر إلى أن المهاجرين قد تعرضوا لشتى أنواع التعذيب، وأن من بين المهاجرين 3 نساء ومئة قاصر تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 عامًا.وأشار إلى أن العصابة التي قامت باحتجازهم، كانت تُخطط لبيعهم والمتاجرة بهم بعد أن سلبت منهم أموالهم وممتلكاتهم.// انتهى //14:00ت م0066