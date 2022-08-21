حائل 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسيعمل الحرفي عبد الرحمن الغلث من مدينة عنيزة على فكرة تحويل الجموع المتهالكة من كرب النخيل إلى تحف فنية، وقد لاقت مشاركته إعجاب الزوار في فعاليات بيت حائل المقام في متنزه أجا بارك الترفيهي.وبين الغلث أنه يقوم بانتقاء كرب النخيل وفق مقاسات معينه بحسب فكرة اللوحة المراد عملها، ثم يقوم بعملية تنظيف الكرب والرسم عليه، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة النحت من خلال المشرط والأزاميل، ثم مرحلة التحديد بالحرق من خلال "الكاوية"، وبعد اكتمال اللوحة الفنية يضع عليها مادة " الورنيش " للحفاظ عليها من التلف، مشيراً إلى أن مدة النحت على الكرب تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام حسب الشكل المنحوت.// انتهى //14:09ت م0067