الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن رغبتها في شغل (269) وظيفة للسعوديين عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من: الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، وجازان.ودعت القوات البحرية، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، التقديم من خلال بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع على الرابط التالي: https://jobs.mod.gov.sa/ وذلك في الفترة من 01 - 07 / 02 / 1444هـ.// انتهى //14:18ت م0069