جازان 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسأجرى مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أكثر من 1400 عملية قسطرة وجراحة قلب خلال النصف الأول للعام 2022م، و 1292 عملية قسطرة تشخيصية قلبية للبالغين، جرى خلالها عمل 980 قسطرة تداخلية وزراعة 1135 دعامة، كما تم إجراء 10 عمليات قسطرة لبنوية القلب منها استبدال 4 صمامات أورطية بالقسطرة و6 تدخلات لتوسيع الصمامات، فيما أجرى المركز 38 عملية قسطرة تشخيصية للأطفال، منها 20 عملية تداخلية لإغلاق الثقوب وتوسيع الصمام وإقفال التواصل الأورطي الرئوي، إضافةً لإجراء 74 عملية تدخلات كهربائية قلبية متنوعة بين زراعة المنظمات الأحادية والثنائية الحجرات وأجهزة الصدمات وأجهزة حفظ التناغم القلبي، وكذلك إجراء 61 عملية قلب مفتوح تنوعت بيت زراعة الشرايين واستبدال الصمامات والتدخلات الوعائية.وقالت صحة جازان إن العيادات في المركز قدّمت خدماتها ل 9168 مستفيداً بجميع عيادات القلب للكبار، كما استفاد 694 مريضاً من عيادات القلب للأطفال، إضافةً إلى إستفادة 374 مريضاً من عيادات جراحة القلب، كما تمت خدمة 6819 مريضاً بقسم الطوارئ، إضافةً إلى تنويم 750 مريضاً بعناية القلب للكبار وتنويم 1241 مريضاً بقسم القلب للكبار.يُذكر أن العمليات النوعية شملت زراعة أجهزة صدمات القلب وأجهزة حفظ التناغم القلبي، وعمليات استبدال الصمامات عن طريق القسطرة، وعمليات توسيع الصمامات بالقسطرة، وعمليات تسديد الثقوب بالقسطرة، كما شهد المركز عمل ايكو متقدم، إضافةً للاعتراف بمركز القلب كمركز تعليم لزمالة القلب كبار، حيث يتم تدريب أطباء زمالة القلب.// انتهى //14:19ت م0070