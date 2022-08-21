جيزان 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بمكتبه اليوم ، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني.واطلع سموه على عرض تضمن نتائج القبول في الجامعة للعام الحالي ، وخططها المستقبلية وبرامجها واستعداداتها لانطلاقة العام الجامعي الجديد ، مثمنًا جهود جامعة جازان في إثراء الوطن بالمخرجات الجامعية الأكاديمية والتعليمية ، والتي تمثل الأدوات الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بسواعد شباب الوطن المؤهل على كافة المستويات.ونوه باهتمام ودعم القيادة الرشيدة للتعليم بشقيه العالي والعام ، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم بالمملكة.// انتهى //14:35ت م0072