الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستنظّم هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل المسرحية الاستعراضية "قيس وليلى"، التي تحكي قصة الحب الأسطورية الشهيرة على مر العصور "قيس وليلى" في قالب معاصر وذلك على مدى 9 أيام متواصلة في مسرح القاعة الزرقاء بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمدينة الرياض .ويمكن للراغبين في حضور المسرحية من مختلف شرائح المجتمع الحصول على التذاكر من خلال الرابط التالي: https://mocevents.ticketmx.com/ar/d/1985/qais-laila، حيث سيعيش الحضور تجربة فنية ثرية .وتناقش "المسرحية" قصة "قيس وليلى" في الزمن الحالي وعلاقة حبهما في العصر الرقمي وما مدى تأثير منصات التواصل الاجتماعي عليهما من خلال نقل الشائعات التي تكوّن أحداثًا ومشاهد عديدة في قالب معاصر وكوميدي .وتأتي المسرحية امتدادًا للفعاليات والعروض الحية التي تشرف على تنظيمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، بهدف نشر الوعي حول الإرث الفني المحلي، وبناء ألوان جديدة تجمع ما بين الموسيقى والفنون الأدائية بمختلف أشكالها، إضافةً إلى تمكين المواهب المحلية الشابة، وابتكار محتوى وفق أعلى مستويات الجودة .// انتهى //15:20ت م0091