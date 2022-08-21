الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستعتزم عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالتعاون مع كليات الجامعة إقامة برنامج (معاً نتعرف على الجامعة) الهادف إلى استقبال الطالبات المستجدات وتهيئتهن للدراسة للعام الجامعي 1444هـ، وذلك خلال الفترة من 28أغسطس ولغاية 1 سبتمبر 2022م.وستعقد الكليات لقاء للطالبات المستجدات، للتعريف بالكلية وأقسامها وخدماتها، وسيتضمن الأسبوع التعريفي إقامة أركان حوارية للتعريف بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتقديم الدعم والمساندة للتكيف مع المستجدات، بالإضافة إلى عمل جولات ميدانية للطالبات المستجدات بقيادة طالبات (صديقات الإرشاد والمجلس الاستشاري) لأهم المرافق في الحرم الجامعي والكلية.وأوضحت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة المقرن، أن كليات الجامعة تستقبل الطالبات المستجدات من خلال فريق إرشادي مؤهل مستعد للتعاون وتقديم الاستشارات، بما يضمن للطالبات بيئة جامعية مميزة.// انتهى //15:55ت م0095