الخرطوم 23محرم 1444ه الموافق 21اغسطس2022واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي بوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج سعادة شريف محمد زين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الحوار الوطني التشادي المنعقد حاليًا بالعاصمة التشادية إنجمينا.وبُحِثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني بين الفرقاء في تشاد من خلال الموتمر المنعقد حاليًا.// انتهى //16:09ت م0097