حجة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2022م في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 105 مستفيدين، وقسم الطوارئ 312 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 211 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 43 مريضًا، فيما صرفت الأدوية لـ703 أفراد، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 32 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 8 مستفيدين.كما راجع قسم الخدمات التمريضية 155 مريضًا، ونُفِّذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:11ت م0098