القاهرة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسحذرت جامعة الدول العربية من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك والمساس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، بما يُهدد الأمن والسلم الدوليين.وقالت الجامعة العربية، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ"53" لإحراق المسجد الأقصى : إن هذه الجريمة الشنيعة جاءت في سياق سياسة ومُخططات الاحتلال المُمنهجة والمتواصلة التي تستهدف الحرم القدسي الشريف والأماكن المُقدّسة، وهوية القدس وعروبتها طمساً وتزويراً واستيطاناً وتهويداً من خلال استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات اقتحام المسجد الأقصى واعتقال المصلين وحماية المستوطنين.وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف هذه الجرائم والاعتداءات، وإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع مدينة القدس القانوني والتاريخي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، خاصةً القرار رقم 2334 لسنة 2016، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.// انتهى //16:15ت م0099