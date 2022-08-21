الاحساء 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء, في مكتبه اليوم , مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالأحساء فراس العويفير ومدير العمليات بالفرع عبدالعزيز النهيان وكبير المساحين في الهيئة خالد القحطاني .واطلع سموه خلال اللقاء على عرض عن آخر مستجدات منصة (إحكام) وكيفية التعامل مع الطلبات، وحجم المحفظة العقارية في المحافظة سواء كانت الإيجارية منها أو ماتعود ملكيتها للدولة وكيفية إستغلالها وتعظيم فاعليتها ورفع كفاءتها الإنتاجية عبر حلول إبتكارية .كما تضمن العرض تقديم عدد من الفرص الاستثمارية التي طرحت مؤخراً عبر منصة (فرص) أو المزمع طرحها قريباً بعد استكمال إجراءاتها التي ستسهم في تحقيق رؤية الهيئة في تعظيم فاعلية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة .وأشاد سموه بدور الهيئة وما حققته من إنجازات ونقلات نوعية أسهمت في رفع كفاءة استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل .// انتهى //16:15ت م0100