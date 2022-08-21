حجة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.وراجع العيادات 2.396 شخصًا خلال شهر يوليو 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 281 مريضًا، وقسم الطوارئ 231 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 537 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 49 حالة، كما صُرِفت الأدوية لـ1.198 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 100 مريض، وعيادة التوعية والتثقيف 9 مستفيدين.وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 330 مريضًا، كما نُفِّذت 9 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:17ت م0101