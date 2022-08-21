عمّان 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، بمقر المجلس اليوم.وأكد السفير خلال اللقاء تميز علاقات البلدين التاريخية والراسخة التي تتجذر يوماً بعد يوم في خدمة المملكتين والشعبين الشقيقين.وقال:" إن مواقف البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تذهب دوماً نحو دعم مصالح أمتَينا العربية والإسلامية"، لافتاً النظر إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين.من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الأردني عمق العلاقات السعودية الأردنية، والحرص المستمر على تطويرها، موضحًا أن ما يجمع المملكتين من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة ومتجذرة يدفعهما إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتَينا العربية والإسلامية.كما اجتمع السفير السديري في مجلس النواب الأردني، اليوم، برئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية في المجلس.وأكد الجانبان خلال اللقاء، عمق العلاقات السعودية الأردنية والحرص المستمر على تطويرها.وأشاد السفير السديري بالمستوى العالي الذي تتميز به العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، واصفا إياها بالطيبة والأنموذج الفريد المتطلع دوماً للمزيد من النمو والبناء في العديد من المجالات.وأشار إلى أن العلاقات المتينة التي تربط المملكتين الشقيقتين جاءت نتاج حرص قيادتي البلدين الدائم، وما يمثلانه من نهج الحكمة والتعاضد والوسطية والاعتدال، ما أسهم في تجاوز الكثير من التحديات المشتركة في المجالات كافة.من جهته، شدد رئيس اللجنة النائب خلدون حينا، على أهمية تنسيق وتمتين العمل البرلماني المشترك بين مجلسي الشورى السعودي والنواب الأردني خدمة لقضايا أمتنا المركزية ذات الاهتمام المشترك، ولتوحيد الصف العربي فيما يواجهه من تحديات اقليمية ودولية.ولفت الى القيمة العالية التي تعكسها اللقاءات الموصولة التي تجمع البلدين، مبينا أن علاقات الاخوة التي تجمع المملكتين تاريخية متجذرة بفضل قيادتي البلدين اللتين تسيران على نهج متين يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية.وأشاد اعضاء اللجنة، بمستوى التعاون والتنسيق بين قيادتي البلدين الشقيقين لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاستثمارية والسياحية والاقتصادية والتعليمية، وعلى مختلف الاصعدة والميادين.ولفتوا إلى أهمية تعزيز التعاون وبحث آفاق العمل البرلماني المشترك في عديد القضايا التي تُعنى بالشأن البرلماني.//انتهى//16:18ت م0102