القاهرة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر11 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 6ر693 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 3ر2 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 43ر2 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 58ر10339 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 68ر1 في المئة ليصل إلى مستوى 49ر2195 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 9ر1 في المئة ليغلق عند مستوى 72ر3152 نقطة.//انتهى//16:24ت م0104