عمّان 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، رئيس مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل الفايز، اليوم بمقر المجلس.وبحثا خلال اللقاء العلاقات السعودية الأردنية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.وأكد السفير السديري على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح المملكتين والشعبين الشقيقين.من جهته، أكد الفايز أن العلاقات السعودية الأردنية راسخة ومتينة وقائمة على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل الذي تعزز على مر العقود الماضية.// انتهى //16:25ت م0105