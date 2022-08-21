عام / نجاح عملية نوعية في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر
الأحد 1444/1/23 هـ الموافق 2022/08/21 م واس
عرعر 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واس
أسهم بفضل الله فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر وبالتعاون مع برنامج الطبيب الزائر في إنهاء معاناة مريض من صعوبة في التنفس بسبب تشوة خارجي شديد في الأنف مع انحراف حاد في وتيرة الأنف منذ الولادة ، حيث تم إجراء عملية تجميل وظيفي للأنف مع تعديل للوتيرة وإعادة فتح مسار التنفس الأنفي للمريض وقد تكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد .
من جانب آخر تم في المستشفى ، إجراء 1117 عملية جراحية ناجحة وذلك خلال النصف الأول للعام 2022 م ، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 29343 فحصاً إشعاعياً، إضافةً إلى 277988 فحصاً مخبرياً.
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16:41ت م
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