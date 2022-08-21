عام / نجاح عملية نوعية في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر

الأحد 1444/1/23 هـ الموافق 2022/08/21 م واس
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عرعر 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واس
أسهم بفضل الله فريق طبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر‏ وبالتعاون مع برنامج الطبيب الزائر في إنهاء معاناة مريض من صعوبة في التنفس بسبب تشوة خارجي شديد في الأنف مع انحراف حاد في وتيرة الأنف منذ الولادة ، حيث تم إجراء عملية تجميل وظيفي للأنف مع تعديل للوتيرة وإعادة فتح مسار التنفس الأنفي للمريض وقد تكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد .
من جانب آخر تم في المستشفى ، إجراء 1117 عملية جراحية ناجحة وذلك خلال النصف الأول للعام 2022 م ، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 29343 فحصاً إشعاعياً، إضافةً إلى 277988 فحصاً مخبرياً.
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16:41ت م
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