مدرج 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسبدأت مزادات الإبل في مركز مدرج بالقصيم بالتنسيق مع بلدية مركز شري بالتجهز والاستعدادات الكاملة لإطلاق مزاد الإبل بمدرج ، والانطلاق في أعمال التهيئة لموقع المزاد بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، الذي سينطلق في 16 صفر 1444هـ الموافق 12 سبتمبر 2022م.وبيّن المشرف العام على مزادات الإبل بإمارة القصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني، أن هذه الاستعدادت المبكرة جاءت انطلاقاً من توجيهات سمو أمير منطقة القصيم الذي وجه جميع الجهات المعنية، بتهيئة الموقع العام لمزاد الإبل بمركز المدرج، التي بدأت بالفعل من خلال استكمال أعمال البنية التحتية للمزاد، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل تهيئة الطرق الداخلية داخل موقع المزاد ومسارات العرض، ومواقع الفعاليات المصاحبة، ومواقع عرض الإبل، بالإضافة إلى جميع الأعمال المساندة لمرافق الفعاليات ومواقع المزادات.// انتهى //16:43ت م0113