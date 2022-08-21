بيشة 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسقالت صحة بيشة: إن مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة ببيشة قدم خدماته لـ(193,841) مستفيدًا، وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م، حيث قُدِّمت الخدمات لعدد 9780 مستفيدًا من خلال العيادات الخارجية، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ (1500) مستفيد، فيما بلغ عدد المرضى المنومين 457 مريضًا.كما أجرِي خلال نفس المدة أكثر من 148748 فحصًا مخبريًا، وخُدِم 5934 مراجعاً في قسم الأشعة، كما صُرِفت 16766 وصفة طبية، ونفّذ فريق الطب المنزلي 1656 زيارة منزلية، فيما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي 3745 جلسة، وبلغ عدد مراجعي مركز فحص العمالة 5246 مراجعًا.// انتهى //16:43ت م0114