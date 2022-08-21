الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2022م من انتزاع 921 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 51 لغمًا مضادًا للأفراد و276 لغمًا مضادًا للدبابات، و590 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.ونزع فريق "مسام" 156 لغمًا مضادًا للدبابات و450 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغمين مضادين للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، كما نزع 52 لغمًا مضادًا للدبابات و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.وفي محافظة مأرب، نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوادي، ونزع 14 لغمًا مضادًا للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حريب.وفي محافظة شبوة، تمكن فريق "مسام" من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة بمديرية عسيلان.كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و16 لغمًا مضادًا للدبابات و68 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 34 لغمًا مضادًا للأفراد و22 لغمًا مضادًا للدبابات و33 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر أغسطس إلى 2.542 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 354 ألفًا و857 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.// انتهى //16:44ت م0115