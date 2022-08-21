الرياض 23 محرم 1444 هـ الموافق 21 أغسطس 2022 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين فوزه الثاني على التوالي في البطولة الآسيوية بنسختها التاسعة المقامة حالياً في مملكة البحرين، والمؤهلة لبطولة العالم "كرواتيا 2023"، بعد تغلبه على المنتخب القطري بنتيجة (27-24)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة.وبدأ الأخضر بفرض سيطرته منذ بداية المباراة مسجلاً 3 أهداف على التوالي في الدقائق الخمس الأولى. وعلى الرغم من عودة المنتخب القطري لمعادلة النتيجة، عاد المنتخب للتقدم من جديد ليصل الفارق لأربعة أهداف في بعض مُدَد الشوط، في ظل محاولات منتخب قطر للاقتراب من النتيجة، حتى انتهى الشوط لمصلحة الأخضر بفارق هدفين (14-12).وفي الشوط الثاني، وسع المنتخب السعودي الفارق إلى ثمانية أهداف (20-12) بعد تسجيله ستة أهداف على التوالي بعد مرور 13 دقيقة من عمر الشوط، وسط تألق الدفاع ومن خلفهم الحارس جواد العباس. ورغم المحاولات القطرية للتقليص ووصولهم لفارق هدفين، انتهى اللقاء سعودياً بنتيجة (27-24)، وحصل لاعب الأخضر أحمد قصي آل سعيد على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.وسيخوض المنتخب السعودي ثالث لقاءاته بالبطولة بعد غدٍ الثلاثاء أمام المنتخب الكويتي.// انتهى //16:45ت م0117